芝クッション値9.6＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前11.3％、4角10.5％ダートG前3.7％、4角4.3％※土曜午前5時30分。芝は内ラチ沿いにやや傷みがあるくらいで、おおむね良好。基本は先行タイプが有利だ。ダートは乾いていて、展開ひとつで差しが利く。