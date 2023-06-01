◇オープン戦楽天4―4中日（2026年3月14日バンテリンD）18年目のベテラン、楽天・浅村に待望の一発が飛び出した。2回1死から右中間のテラス席へ同点ソロ。11試合、22打席目でのオープン戦初アーチは代名詞の逆方向への一発で「キャンプから納得のいく打撃はできている。とりあえずいい形で1本出て良かった」。通算306本塁打のスラッガーも昨季は9本に終わり、連続2桁本塁打が12シーズンでストップ。「球団も“これぐらい