芝クッション値9.8＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前12.3％、4角11.8％ダートG前3.4％、4角3.2％※土曜午前6時。芝は3〜4角の内側に傷みがあるが、土曜は逃げも差しも決まるフラットな馬場だった。土曜は上のクラスで速い時計が出ていた。ダートは前残りの傾向だ。