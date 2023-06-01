（1万人に感謝/）（サンドーム福井公演/）人気音楽グループ「XG」が14日、サンドーム福井でライブを行った。2月にグループのプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕後、初の公演。前日13日にはコカインを使用した疑いで再逮捕された。事件による影響が心配されたが、メンバーはステージをやり遂げた。ライブ最終盤。大歓声の中、HARVEY（23）は「改めてALPHAZ（アルファズ、フ