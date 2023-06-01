◇U―NEXTBOXING.5WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ正規王者ノックアウト・CP・フレッシュマート《12回戦》同級2位・岩田翔吉（2026年3月15日横浜BUNTAI）トリプル世界戦を含む興行の前日計量が14日、横浜市内のホテルで行われ、WBC世界ライトフライ級2位の岩田翔吉はリミットの48・9キロで一発クリアした。WBC王者ノックアウトとの身長差は11センチ。体格で劣る相手を気遣う余裕も見せるなど、約1年ぶりの世界