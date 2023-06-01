◇オープン戦巨人1―8日本ハム（2026年3月14日東京D）背番号7がバットを手にベンチを出ると、東京ドームは大歓声に包まれた。昨季限りで現役を退いた巨人・長野が、出場選手登録され引退試合となった日本ハム戦に出場。8回2死から代打で登場すると、柳川の149キロ直球をはじき返した。1年目の10年に放ったプロ初安打と同じ中前打だった。「柳川君も真っすぐをどんどん投げてくれたし、捕手の進藤は高校（筑陽学園）の後