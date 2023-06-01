芝クッション値9・5＝標準※土曜午前6時30分含水率＝芝G前12・9％、4角12・4％ダートG前2・2％、4角2・5％※土曜午前5時30分。雨に見舞われることの多い金鯱賞デーだが晴天に恵まれそう。開幕週らしくイン有利は揺るがない。乾いたダートは先行馬が狙い目となる。