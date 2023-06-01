過去10年で傾向を探る。☆前走クラス重賞組【7・6・7・71】が中心となる。特にG1（海外含む）組【6・5・4・21】の成績がいい。G3組は【2・4・2・27】とまずまず。オープン組【2・0・3・11】も好走率は悪くない。☆前走着順1、2着で合わせて2勝と振るわない。4着3勝、5着2勝、6着以下3勝で、前走敗戦組の巻き返しが目立つ。☆世代4歳【6・4・1・16】が主役を張る。次いで5歳【2・5・4・28】の数字がいい。6歳は【2・0