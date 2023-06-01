◇オープン戦DeNA5―2ソフトバンク（2026年3月14日横浜）DeNA・入江が開幕ローテーション入りに大きく前進した。2番手で5回を投げ3安打無失点。最速152キロを計測し「収穫は多かった」と振り返った。実戦は5試合計18回2/3連続無失点。思ったように出力が上がらない時期もあったが2軍施設で動作解析を行ってフォームのズレを修正し、小杉チーフ投手コーチは「すぐに戻せたので凄い。（球の）ホップ成分も高く言うことない