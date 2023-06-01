◇オープン戦ヤクルト0―4オリックス（2026年3月14日神宮）ヤクルト一筋20年。川端は試合後の引退セレモニーで手紙を読み上げた。涙で声を詰まらせ「本当に幸せな野球人生だったなと感謝してもしきれません。20年間の現役生活を応援していただき、ありがとうございました」と感謝を伝えた。度重なるケガを乗り越え放った安打は1100本。3打数無安打で迎えた8回の現役最終打席は投ゴロに倒れ「十分です。いい形で終わるこ