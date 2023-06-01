3枚の皐月賞切符を懸けたトライアル「第75回スプリングS」は本番を意識する、力のあるメンバーがそろった。新馬、ひいらぎ賞と連勝中の関東馬クレパスキュラーが本命だ。激しい気性で折り合いに難しい面を残しているが潜在能力は相当。ここ2走の勝ちっぷりが光った。前走後はひと息入れ、乗り込みは順調そのもの。1週前追いは美浦Wコース3頭併せで最先着。シャープな脚さばきを見せ、自己ベストを更新する5F65秒9（1F11秒8）