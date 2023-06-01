◇ファーム公式戦オイシックス5―18巨人（2026年3月14日ジャイアンツタウン）今季から3地区制となったファーム・リーグが14日、開幕した。オイシックスは巨人戦で20安打を浴び、5―18で大敗。昨季まで巨人2軍監督を務めた桑田チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）は、昨年までの教え子たちの“恩返し”を受け「ジャイアンツの選手たちの成長した姿を見られたっていうのもありますけど、屈辱だと思います」と厳しい表情