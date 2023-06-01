◇オープン戦ロッテ1―０西武（2026年3月14日ZOZOマリン）ロッテは0―0の9回1死三塁から寺地がスクイズ（記録は投内野安打）を決めて今季初のサヨナラ勝ち。開幕カードで対戦する西武相手に2連勝を飾った。サブロー監督は9回先頭の西川が四球で出塁すると、代走に和田を起用。すかさず二盗を決め、敵失も誘って無死三塁の好機を築いた。機動力を絡めて1点をもぎ取る野球は指揮官が目指す一つのスタイル。「和田を出