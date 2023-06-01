◇オープン戦巨人1―8日本ハム（2026年3月14日東京D）昨季限りで現役を退いた巨人・長野が、出場選手登録され引退試合となった日本ハム戦に出場。8回2死から代打で登場すると、柳川の149キロ直球をはじき返した。球場には昨年までのチームメートのブルージェイズ・岡本、ホワイトソックス・村上らから贈られた多数の花が飾られた。長野は岡本について「キャンプ地にちょっとお邪魔させてもらって。凄くなじんでるようだ