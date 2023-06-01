過去10年で傾向を探る。☆前走着順1着が【5・4・6・42】と好成績を挙げている。2着は【2・2・2・13】、3着は【1・1・0・7】、4着は【1・3・1・8】で前走好走馬を素直に信頼していい。☆前走クラス1勝クラス組が最多6勝と良績。連対率24・1％、複勝率29・6％も上々だ。次いで重賞組【4・3・3・34】が好成績。未勝利組は【0・0・1・15】と苦戦を強いられている。☆所属関東馬は【7・7・7・57】で、関西馬の【3・3・3・