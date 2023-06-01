◇オープン戦DeNA5―2ソフトバンク（2026年3月14日横浜）DeNAで通算37勝、42セーブを挙げ、昨季限りで現役を引退した三嶋一輝氏（35）の引退セレモニーが14日、横浜スタジアムで行われた。ソフトバンクとのオープン戦後「三嶋コール」の中、背番号17のユニホーム姿でリリーフカーに乗ってマウンドへ。さまざまな役割を担った13年間を「野球を通じていろんな人に愛されていることを実感できて本当に幸せだった」と振り返