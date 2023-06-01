◇オープン戦西武0―1ロッテ（2026年3月14日ZOZOマリン）左ふくらはぎ肉離れから復帰2試合目の西武・平良が先発し、4回2安打無失点の好投。「変化球もまとまってきた。内容は凄く良かった」と完全復活を宣言した。復帰後最長の4イニングを投げたが、西口監督も「完璧な仕上がり状態じゃないですか。内容も何も言うことないです」と評価。先発再転向するシーズン開幕へ、平良は「球数を投げていかないと（先発に）適応