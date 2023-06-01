◇U―NEXTBOXING.5▽WBA世界ミニマム級タイトルマッチ正規王者・松本流星《12回戦》同級4位・高田勇仁（2026年3月15日横浜BUNTAI）トリプル世界戦を含む興行の前日計量が14日、横浜市内のホテルで行われた。昨年9月以来の再戦となるWBAミニマム級は王者・松本、同級4位・高田とも47・5キロでパス。負傷判定試合の決着戦だが、松本は「（高田は）強くなさそう」。高田は「楽しみというだけ」と話した。他団体との統