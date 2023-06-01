◇U―NEXTBOXING.5▽WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位ノニト・ドネア《10回戦》同級4位・増田陸（2026年3月15日横浜BUNTAI）トリプル世界戦を含む興行の前日計量が14日、横浜市内のホテルで行われ、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級1位ドネアと同級4位・増田陸ら出場8選手全員がパスした。メインで挑戦者決定戦に臨む増田は、リミットよりも100グラム軽い53・4キロでパス。向き合ったドネアの目の奥