今年1月、東京・上野の路上で現金4億円あまりが奪われ、きのう、男7人が逮捕された事件で、逃走に使われた車両が指示役とみられる暴力団組員の男の父親の名義だったことがわかりました。この事件は今年1月、台東区東上野の路上で、現金およそ4億2300万円を奪い、男性（43）に催涙スプレーをかけたとして、住居不詳の指定暴力団・六代目山口組系傘下組織の幹部・狩野仁琉容疑者（21）ら男7人が警視庁に逮捕されたものです。その後の