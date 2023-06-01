WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。前日に同地で行われた試合では、日本国内で独占配信する「Netflix」のナビゲーターが予想外の事態に遭遇。ファンの笑いを誘っている。13日（同14日）にドミニカ共和国―韓国戦が行われたローンデポ・パーク。コンコースに熱気があふれた。青と赤のドミニ