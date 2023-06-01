山本由伸の情報を米記者伝えるワールド・ベースボール・クラシックは14日（日本時間15日）、準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラと対戦する。試合が始まる約7時間前、先発する山本由伸投手についての情報を米記者が改めて伝えた。山本を巡っては12日（同13日）、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が「ロバーツは、ヨシノブ・ヤマモトが準々決勝登板後にドジャースに再