◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が１４日、日本ハム戦（東京Ｄ）でオープン戦２度目の登板。初回に２ランを浴びたが、２回以降は立て直して３回３安打２失点（自責１）にまとめた。３回１死では、２打席連発を狙ったレイエスを見逃し三振に仕留めるなど、直球に威力があった。新助っ人右腕が、開幕ローテーション入りへまた一歩前進した。狙い通りにフィニッシ