ドミニカに0-10で大会終えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表は13日（日本時間14日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝でドミニカ共和国に0-10で大敗し、大会から去った。すぐに帰国の予定だったが、チャーター機が大幅遅延する踏んだり蹴ったりな状況に陥っている。「OSEN」など複数の韓国メディアが報じている。記事によれば、代表は米アトラス航空のチャーター便で帰国の予定。航空便はマイアミを