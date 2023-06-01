◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人・阿部慎之助監督（４６）が１４日、日本ハム戦（東京Ｄ）で引退試合に臨んだ長野久義氏をねぎらった。代打で最後の安打を放った背番号７に「やっぱ天才ですよね。こうやって終われる人はなかなかいない」と自主トレをともにするなど、かわいがってきた後輩をたたえた。試合は楽天から移籍したスペンサー・ハワード投手（２９）が初回に２ランを浴びたが、２回以降は