桜花賞トライアルはアネモネSで全て終了した。主役候補多数で混戦必至の顔ぶれ。中心はG1馬スターアニス。同舞台の阪神JFを制覇。同世代のマイル路線では一歩リードしている。クイーンCの勝ちっぷりが良かったドリームコアも注目。東京マイルで3戦3勝。阪神は初参戦だが、広い外回りコースへの適性は高そう。骨折からの復帰を目指すフェスティバルヒルは前走ファンタジーSで重賞初制覇。キャリア全3戦で上がり3F2位以内をマー