最後の桜花賞トライアル（2着まで優先出走権）は2番人気ディアダイヤモンド（手塚久、父サートゥルナーリア）が好位から突き抜け、桜花賞（4月12日、阪神）の優先出走権を獲得した。初コンビの津村は「どんな競馬もできそうだと思っていた。調教でも乗りやすい馬で何も心配はなかった。4角までうまく運んで直線もスムーズに空いた」と回顧。手塚久師は「この馬は初めから（桜花賞に）行きたいと思っていたので」と大舞台を視野