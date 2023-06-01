フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。自分が使用する前からネットで自身の名が上がっていた物を明かした。この日のゲスト音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）がシャクティマットにハマっているという話題となり、小宮山が「もの凄いハマってます。むしろ勧めようと思ったけど、絶対にやらないなと思ったわけ」と語った。シャ