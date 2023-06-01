12番人気の伏兵ルールザウェイヴが2着に粘った。大外16番枠から好ダッシュを決めて2番手を確保、4角先頭から粘りに粘った。原は「直線に入って影に物見をしたし、極端に右へもたれるけど、内ラチを頼るシチュエーションで脚を使えた。課題はあるけど成長しきればもっと走る」と将来性を評価。宮田師は「権利を取れたので問題がなければ桜花賞へ行きます」とG1挑戦を表明した。