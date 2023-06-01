第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕）の甲子園練習が１４日にスタートし、一般には非公開の中で１６校が調整を行った。大会６日目に熊本工と１回戦最後の試合を戦う大阪桐蔭・西谷浩一監督（５６）は“吉兆”にも地に足を着け、粘り強く勝つことを誓った。エース・吉岡貫介投手（３年）は高まる気持ちを抑えて臨むことを意気込んだ。練習でもこの日の“トリ”で登場した。２０２４年の夏以来に帰ってきた甲子園。西谷監督は