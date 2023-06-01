◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（21＝安治川部屋）は新小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に上手投げで敗れ、今場所初の連敗を喫した。初場所優勝決定戦の“再戦”をものにできず4敗目。1958年の年6場所制以降、4敗しながら横綱に昇進した例はなく場所後の昇進は絶望的となった。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は平幕・王鵬（26＝大嶽部屋）を寄り倒して首位をキープ。関脇・霧島