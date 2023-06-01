道中5番手で手応え良く進めた2番人気ジャスティンアース（牡5＝杉山晴、父キズナ）が直線半ばで抜け出し、最後は外から迫る1番人気ビダーヤを首差で振り切ってゴールへ。リステッド初勝利を挙げた。昨年2月の2勝クラス（1着）以来のコンビで勝利に導いた吉村は「強かった。心身とも成長しています」と目を細めた。