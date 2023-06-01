◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）再出場した伯乃富士が阿武剋を押し出し、初白星。「出る以上は大丈夫。痛いとかああだこうだ言ってられない」と話した。先場所痛めた左足を初日の欧勝馬戦で悪化させ、翌2日目から「左リスラン関節じん帯損傷約3週間の安静加療を要する」との診断書を提出。この日は痛み止めを打って臨み「少しうれしいが明日がある」と表情を引き締めた。