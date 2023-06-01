【１９７８年４月１日、阪神●６−７巨人】２度目の就任となった後藤次男監督を迎え、後楽園に乗り込んだ。ところが、先発の江本孟紀がピリッとしない。二回に柳田にソロを浴び、三回には王に満塁本塁打を喫する。開幕戦でグランドスラムを献上したのは、２リーグ分立後球団初の屈辱だ。また四回には２番手の新井良夫が、山倉に被弾。新人が開幕戦で本塁打を放ったのは２リーグ制では巨人初と、負の記録を重ねた惜敗だった。