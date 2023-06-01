「SixTONES」の田中樹（30）が14日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。「仕事での恩人」は、同じ「SixTONES」のジェシー（29）だと明かした。田中はジュニア時代に、活躍する松村北斗、ジェシーに対し田中、京本大我、郄地優吾、森本慎太郎の4人が“脇役”になっていった時代を過ごした。「辞め時を探しながら惰性でやっていた」時に、ジェシーが「もう1回だけ6人でやってみたいんだ