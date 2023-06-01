「ファーム・西地区、広島２−５阪神」（１４日、由宇球場）得意のコイ打線を次々と料理した。ファーム・リーグ開幕戦に先発した阪神・大竹耕太郎投手は６回４安打無失点。四回まで完全投球と圧巻の内容だった。まずは初回。２死から末包と対峙（たいじ）した。３球で追い込み、４球目のチェンジアップが外角ギリギリのコースへ決まった。いきなり制球力で魅せた。「シーズンもたくさん当たる相手だと思う。まずは先手を取れ