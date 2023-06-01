◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）大の里の初の負け越しが確定した。初日から3連敗し「左肩関節亜脱臼」の診断書を提出し、4日目から休場。中日の取組には組まれなかったため4敗4休で負け越しとなった。23年夏場所に幕下10枚目格付け出しで初土俵を踏んで以来、今年の初場所まで17場所連続で勝ち越し中。デビュー場所からの連続勝ち越しは曙の「18場所」に次ぐ歴代2位だったが、記録が途切れた