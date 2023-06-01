◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）豪ノ山が宇良との大阪府寝屋川市出身対決を押し倒しで制し、6人が並ぶ1敗に残った。立ち合いで押し込むと、右肘を相手の顎に押し当ててそのまま走った。6学年上の宇良とは寝屋川相撲連盟の先輩後輩にあたり、稽古をつけてもらった間柄。「（観客席に）宇良関のタオルがいっぱいあって気合が入りました」。今場所懸賞金の申し込み本数1位の宇良からの勝利で20本