「オープン戦、ＤｅＮＡ５−２ソフトバンク」（１４日、横浜スタジアム）約２週間後の本番に向け、準備は整ってきた。３年連続開幕投手に内定しているＤｅＮＡ・東克樹が先発し、４回３安打２失点。ホームは踏ませたものの「自分の感覚的にも良かった」と振り返った。前回の楽天戦では３回６安打２失点で納得がいかず、降板後にブルペンで約４０球を投じて修正。リリースポイントの位置、高さに留意することで安定感が戻り「