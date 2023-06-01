俳優の山粼賢人（31）が14日、都内で主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（監督片桐健滋）の公開記念舞台あいさつに登壇した。同名人気コミックが原作で、24年の映画第1作、連続ドラマに続く第3弾。「皆さんに愛してもらったからこそ、この映画が作れた。このお祭りがもっと広がっていけばうれしい」とアピールした。舘ひろし（75）は念願だった土方歳三役で、「実際の土方は34歳で死んでいるのですが、原作