「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）トリプル世界戦の公式計量が１４日、横浜市内で行われた。ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝は規定を１００グラム下回る５０・７キロ、世界初挑戦の同級７位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝は５０・５キロで一発クリア。ＷＢＣ世界ライトフライ級王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝は