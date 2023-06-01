1番人気テーオーマルコーニ（牡4＝奥村豊、父コパノリッキー）がトップハンデ57キロで並んだ2番人気スマートスピアとの一騎打ちを鼻差制した。4角で外からかぶせられる厳しい展開にも冷静に対処し、直線は馬群を割って伸びた。1日4勝の固め打ちとなった高杉は「レース自体は思っていた組み立てにはならなかったが馬がうまく対応してくれた」とパートナーを称賛した。