「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、水戸１（ＰＫ６ー５）１ＦＣ東京」（１４日、ケーズデンキスタジアム水戸）東で、ＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が水戸戦で右脚を痛めて前半２２分に交代し、担架で退場した。試合は１−１からのＰＫ戦を６−５で制した。首位鹿島は川崎に１−０で勝って５連勝とし、町田は柏に１−０で勝利。西は神戸が名古屋に３−０で、広島はＧ大阪を２−０で勝った。Ｃ大阪は京都に２−１で逆転勝