今週から短期免許を取得して騎乗しているマイケル・ディー（29＝オーストラリア）がカウンティフェア（牝4＝高野、父サートゥルナーリア）で勝ち、昨年6月22日以来となるJRAでの勝利（通算6勝目）を挙げた。「調教師が正しい選択をしてくれて、1400メートルでリズム良く運べた。今の彼女にとってはベストディスタンス」と振り返り、短期免許初日での白星には「いい競馬だった。うれしい」と笑顔を見せた。15日は金鯱賞でヴィレ