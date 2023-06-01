◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）結果で答えを出す。阪神の中川がオープン戦2号2ランを含む3安打3打点の大暴れ。勝率・750の阪神で、2本塁打、7打点、10安打はチームトップ。打率・370もチーム20打席以上の選手の中で首位と、堂々の“虎4冠”で開幕左翼スタメンに大きく前進した。「自分のスイングができている。練習でやっていることがいい感じで出ていると思う」逆風にも負けない一撃だった。3回1死