◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）【阪神・藤川監督語録】▼戦いはシーズンに入ってからゲームに入ればもう個人はないですから。まだまだ準備（段階）です。▼中川に一発彼はというか、みんな一緒。▼高橋が5回無失点（シーズンは）2週間後から始まるということで、2週間したら終わりじゃないので。まあ準備ですね。