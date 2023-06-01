音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）が14日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。音楽プロデューサー秋元康氏（67）の自宅で行われた忘年会で大失敗をしてしまったと明かした。小宮山は秋元氏とはよく食事にも行く仲だと明かし、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏、お笑いタレント・小籔千豊らが集まっていたという。メニューは秋元氏が取り寄せた高級肉のすき焼きで「小宮山ち