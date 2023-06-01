「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）限られたアピール機会で存分に輝きを放った。阪神・高寺望夢内野手が途中出場で２点適時二塁打。左翼の開幕スタメンを狙う男が、中川に負けじと快音を響かせた。六回の守備から途中出場。見せ場は七回に訪れた。無死一、三塁で島内の初球１５２キロをシャープに振り抜き、右越えに二塁打。「毎打席、いける球はいこうと思っている」と積極果敢なスタイルを貫いて