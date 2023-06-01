◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）阪神・及川がわずか10球で3人を料理した。7回から3番手として登板。カットボール、スライダー、ツーシームなど変化球を巧みに駆使し、坂倉、モンテロ、勝田を3者凡退に仕留めた。「内容的にはちょっと、ボールが全体的に高かったりとか、そういう反省ポイントはいろいろあるけど、結果抑えられたので、そこは良かったなと思います」。昨季は両リーグ最多の66試合に登板