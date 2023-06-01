◇オープン戦阪神7―1広島（2026年3月14日マツダ）阪神・岩崎がいつも通り淡々と、最終回を「0」で抑えた。9回から5番手として登板。ファビアン、モンテロから三振を奪うなど貫禄を示し、「無事に終われて良かったです」とうなずいた。先発の高橋が5回無失点と好投し、9年目にしてオープン戦自身初勝利を挙げたことから試合後はウイニングボールを手渡した。同じ静岡出身で、自主トレをともに行うなど日頃から気にかけて